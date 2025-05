$!Albergue de Teacapán permanece sin uso por rechazo de jornaleros y presión de cuarterías: DIF

Esto debido a que en caso de irse no los recogerían en el sitio para llevarlos a trabajar, por lo que el lugar permanece abandonado, aunque consumiendo insumos como energía eléctrica, pues se tiene que prender todo, pero se ha convertido en un espacio inútil, dijo.

Los jornaleros le señalaban que el sitio estaba lejos de la sindicatura, que había que tomar camión; después supieron que no solo era ese el problema, sino que los dueños de cuarterías, quienes a su vez son enlaces para llevar a personas al campo, no les permitieron irse.

“El caso del albergue de Teacapán, se nos exigió abrirlos, no se han abierto, le tuvimos que meter un dinero que no teníamos porque estaba abandonado, se rehabilitó baños, cuartos, todo; se pusieron cosas nuevas, tinacos, pero la gente no se quiso ir”, sostuvo Lupita Stone Aguilar este miércoles durante la sesión del Comité de Salud.

ESCUINAPA._ El albergue y guardería de Teacapán tuvo una importante inversión, pero no se podido abrir porque la gente no se quiso ir para allá y también porque los dueños de cuarterías al parecer lo impidieron, señaló la presidenta de DIF Escuinapa.

“Como DIF nos afectó, no pudimos abrir hasta la fecha, un área que nos cuesta dinero, porque se prende una luz y prende cancha, no es útil, la gente por alguna razón no se va”, agregó Stone Aguilar.

La presidenta del DIF indicó que habría que realizar acciones en varios frentes para lograr que las personas dejen sitios deplorables como las cuarterías, por espacios más dignos como lo que ofrece el albergue, pero para ello no basta la buena voluntad, hay que hacer un sistema de multas para ver si hacen más caso las personas que rentan espacios.

Consideró necesario también el hablar con productores o empresarios de la zona del valle, que consideren participar, pues se benefician de esta población y que contratan a quienes están en espacios como las cuarterías sin condiciones adecuadas.

“Quizá los jornaleros no quieran irse al albergue porque no los dejan hacer muchas cosas, no les dan libertades, muchas veces los mismos empresarios son ajenos a esto”, dijo el jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria José Ángel Espinosa Gallardo.