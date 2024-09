Ya que se esperan lluvias de intensas a fuertes, al parecer el domingo ya no habrá lluvias, sin embargo exhortan a estar alertas.

La tormenta ya tocó tierra en Baja California, indicó, pero sus bandas nubosas continúan en el pacífico y aunque hoy viernes no se habían originado lluvias, es probable que durante el sábado sí se tenga algún tipo de afectación.

En cuanto a los albergues, estos son cinco; 3 están en el centro educativo Antonio Toledo Corro con capacidad para 1 mil personas, el otro que se ha implementado desde hace 2 años es en la Secundaria Severiano Moreno de la Concha. Este tiene capacidad para 150 personas y se han resguardado en las ultimas temporadas 100 personas, que son las que están en riesgo por el río de las Cañas.

“El río de las cañas está con cauce bajo, no tenemos problemas, todavía no se ha presentado o no ha llegado aporte de escurrimiento de la zona serrana”, dijo.

La Presa Agustina Ramírez ‘El Peñón’ en la cabecera municipal se encuentra al 70 por ciento de su capacidad y aún puede captar bastante agua por lo que no es motivo de preocupación, precisó.