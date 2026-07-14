$!Alcalde cambia a consejeros de Jumapae y formaliza nombramiento de nuevo gerente

ESCUINAPA._ El Alcalde de Escuinapa Víctor Manuel Díaz Simental hizo un cambio en los consejeros de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para formalizar el nuevo nombramiento.

La falta de quórum había impedido formalizar el nombramiento de Julián Isidro Astorga García como gerente de Jumapae.

El nombramiento que se había otorgado como encargado de despacho, tuvo formalidad al asumir nuevos consejeros, después de dos sesiones que se le había llamado al consejo administrativo anterior, en que no había sido posible realizar el procedimiento.

“Recalcar que estamos en una etapa municipal muy complicada, no puede uno hacerse como un avestruz, negar los hechos tanto en lo administrativo tenemos una carga impresionante, jurídica y de laudos en Jumapae y encima de todo estamos en una fase de violencia muy ajena a la dinámica social de Escuinapa”, dijo Díaz Simental.

Les ha tocado vivir estas etapas, indicó, y deben enfrentarlas.

“Entonces se junta el hambre con las ganas de comer, como que es una tormenta perfecta pero vamos a salir adelante”, dijo.