$!Alcalde cambia a consejeros de Jumapae y formaliza nombramiento de nuevo gerente

ESCUINAPA._ El Alcalde de Escuinapa Víctor Manuel Díaz Simental hizo un cambio en los consejeros de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para formalizar el nuevo nombramiento.
La falta de quórum había impedido formalizar el nombramiento de Julián Isidro Astorga García como gerente de Jumapae.
El nombramiento que se había otorgado como encargado de despacho, tuvo formalidad al asumir nuevos consejeros, después de dos sesiones que se le había llamado al consejo administrativo anterior, en que no había sido posible realizar el procedimiento.
“Recalcar que estamos en una etapa municipal muy complicada, no puede uno hacerse como un avestruz, negar los hechos tanto en lo administrativo tenemos una carga impresionante, jurídica y de laudos en Jumapae y encima de todo estamos en una fase de violencia muy ajena a la dinámica social de Escuinapa”, dijo Díaz Simental.
Les ha tocado vivir estas etapas, indicó, y deben enfrentarlas.
“Entonces se junta el hambre con las ganas de comer, como que es una tormenta perfecta pero vamos a salir adelante”, dijo.
El nuevo gerente tiene un buen equipo de trabajo, dijo, ahora tendrá que hacer quizá juntas ampliadas, particularizadas y habrán de dar rendición de cuentas, su objetivo es dejar una mejor administración de la que se tiene al próximo Alcalde, es uno de sus propósitos, entregar una administración con más viabilidad y certeza en todos los ámbitos.
El nuevo consejero Marco Acosta Salazar indicó que están para apoyar a la Jumapae en todo lo que se requiera.
“En mi caso tomé la decisión de aceptar pues para ver la problemática que tiene y ser muy objetivo en todas las acciones, esperamos una reunión lo más pronto que se pueda para ver la situación que tiene la Junta ahorita y tomar unas buenas decisiones y acciones de lo que se puede hacer”, expresó.
El gerente de Jumapae Julián Isidro Astorga García indicó que la nueva encomienda se sabe que no es fácil pero se trabajara en ello.
“En estos pocos días, una semana, ahí me he dado cuenta que la Junta únicamente se requiere muchas ganas de estar ahí y sobre todo cuidar muy bien el recurso, creo que se pueden hacer muchas cosas si se actúa con responsabilidad y dedicación”, dijo.
Va a trabajar de la mano del Consejo de Jumapae, añadió, y hacerles saber la situación de la Jumapae, de cómo se puede mejorar, de su parte la dependencia estará en buenas manos, bien administrada y le dedicará el tiempo para sacar adelante las tareas que se requieren.