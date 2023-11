CONCORDIA._ “Vamos a cerrar con finanzas sanas”, garantizó el Alcalde Raúl Díaz Bernal, al tiempo que afirmó han sido una administración austera.

”Yo he dicho y lo voy a afirmar con mucha certeza de que hemos sido austeros en el ejercicio de las finanzas municipales”, argumentó.

Subrayó también que la transparencia ha sido una de las características de su administración, prueba de ello es que en la página está la nómina, el presupuesto de egresos y cada mes se está publicando la información.

Sostuvo estar confiado que en cuestión de ejercicios de recursos va a cerrar bien, al ahorrar e intentar que el gasto se ejerza en prioridades.

Informó que con este propósito se ha prescindido de rubros como el de adquisiciones y reducción de salarios, incluso iniciando con el de él.

”Nosotros no hemos hecho adquisiciones, no hemos comprado vehículos, nos hemos ajustado a lo que hay, hemos priorizado la nómina, los sueldos, pues de cierta manera aquí no son muy grandes, incluso el propio, mi sueldo fue cuando yo recién llegué porque consideraba que era un ahorro yo lo bajé al 50 por ciento para poder contribuir”, dijo.

Indicó que su sueldo pasó de 68 mil y lo redujo 30 mil, con un complemento que sirve para la gestión de los ciudadanos al ser un municipio con muchas carencias.

Refirió que la educación ha sido uno de los rubros que ha intentado atender, con la atención en infraestructura y la creación del “Aliviánate”, que es un sistema de becas que se cubre con recursos propios y Gobierno del Estado pone un tanto del gasto del municipio.

”Ese programa es para beneficiar con pasaje a 363 estudiantes de Educación Superior que tienen en el municipio, del cual se erogan poco más de 2 millones de pesos al año”, destacó.

Con relación al presupuesto de egresos de este año se contemplaron 127 millones de pesos en global y ya se ha ejercido alrededor de un 80 por ciento, pero señaló que se han ajustado al mismo evitando endeudarse.

”Sería un exceso, tendríamos que endeudarnos para poder ir más allá de lo que tenemos presupuestado, o sea nos ajustamos a lo que es sólamente con nuestras percepciones, no vamos a endeudar al municipio y no lo vamos a meter en problemas en ese sentido”, concluyó.