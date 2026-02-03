Alcalde de Elota afirma avances en seguridad y mayor coordinación con gobierno federal

El Presidente municipal de Elota, Richard Millán Vázquez se refirió a la situación de seguridad en el municipio y a la coordinación que mantiene el gobierno local con autoridades federales y estatales para atender este rubro.

Al ser cuestionado sobre las acciones que se están implementando en el municipio, el Alcalde indicó que se ha fortalecido el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno.

“Hemos trabajado de una manera mejor”, expresó.

Millán Vázquez señaló que uno de los factores que ha incidido en este proceso es el cambio en la titularidad de la Dirección de Seguridad Pública municipal.

De acuerdo con el Presidente municipal, el nuevo funcionario ha establecido una coordinación constante con instancias de seguridad de los tres niveles de gobierno, lo que ha permitido una mayor presencia operativa en el municipio.

“Está trabajando mucho de la mano con los tres niveles de gobierno”, afirmó.

El Alcalde detalló que esta coordinación se ha reflejado en un esquema de trabajo más articulado y en el incremento de las acciones de vigilancia.

Asimismo, reconoció que los avances se han dado de manera gradual, aunque manifestó expectativas de mejora continua en las condiciones de seguridad.

“La verdad que hemos avanzado mucho con toda la fe y la esperanza de que sea un cien por ciento, pero ahí vamos poco a poco”, expresó.