Alcalde de Elota denuncia que la violencia ha impedido al gobierno municipal atender comunidades

El Presidente municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, reconoció que el gobierno municipal no ha logrado acudir a diversas comunidades del municipio debido a condiciones de inseguridad, situación por la cual ofreció una disculpa a la población.

Señaló que tanto él como funcionarios de servicios públicos han sido limitados por la inseguridad presente en el municipio.

“Yo les pido una disculpa por no poder asistir a las comunidades”, expresó el Alcalde, al referirse a la imposibilidad de ingresar a ciertas zonas del municipio.

En particular, explicó que la prestación del servicio de recolección de basura se ha visto afectada porque el personal ha sido detenido al intentar ingresar a algunas comunidades.

“Dicen, es que no va el carro recolector de basura, claro que van los recolectores de basura. Los mismos muchachos han sido detenidos y no los han dejado pasar a las comunidades”, señaló.

Millán Vázquez señaló que, desde el ámbito de la seguridad pública, se han realizado esfuerzos para mantener la atención a la ciudadanía, aunque las condiciones no han permitido el acceso.

“Créanme que hemos hecho la lucha por parte de seguridad pública, (me dicen) presidente, no es el momento. Y no tengo que decirlos, ustedes son personas conscientes y maduras y saben y saben también qué es lo que pasa”, declaró al hablar con personas desplazadas por la violencia que se encontraban en el ayuntamiento de Elota para recibir colchones como parte de un programa de apoyo social.

El Presidente municipal sostuvo que esta situación no es atribuible a su gestión, sin embargo expuso su interés por atender la parte humana de la crisis de inseguridad.

“No es culpa de Richard Millán. Creen ustedes que yo que es mi culpa, no es culpa mía, sin embargo, estoy aquí para servirles. Estoy aquí para juntos trabajar de la mano”, afirmó.

Ante señalamientos ciudadanos sobre la falta de acciones del gobierno municipal, el Alcalde aseguró que la administración sí realiza su labor.

“No hay que juzgar al gobierno, es que el gobierno municipal no hace nada, claro que hacemos. Hacemos nuestro trabajo, hacemos nuestras gestiones”, expresó.

Millán Vázquez indicó que las necesidades en servicios públicos superan la capacidad financiera del municipio.

“No hay dinero que alcance. Los servicios públicos no tienen fin”, dijo, al tiempo que reiteró el compromiso de su gobierno con la población.

El Alcalde también se refirió a la situación de violencia que enfrenta el municipio y expresó su deseo de que esta disminuya.

“Créanme que nosotros estamos tan comprometidos con ustedes y le pido mucho a Dios que esta situación de violencia tan extrema en la que el municipio se ha encontrado desaparezca, desaparezca de nuestras vidas para que nosotros podamos trabajar de una manera más sana”, manifestó.

Finalmente, el Presidente municipal reiteró que el gobierno local continúa trabajando pese a las limitaciones.

“Nosotros hacemos nuestro trabajo, que no nos dejen operar al cien por ciento no es cosa de nosotros, nada más quiero eso, quiero comentarles y decirles que pues aquí están, ojalá que sean más los beneficiados, pronto vamos a seguir trabajando”, concluyó.