Alcalde de Elota envía mensaje navideño desde Big Bear Lake y genera reacciones en redes

El Presidente Municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, difundió un mensaje navideño dirigido a las familias del municipio, el cual fue grabado desde Big Bear Lake, California, en Estados Unidos, un destino caracterizado por sus paisajes nevados durante la temporada invernal.

El video generó comentarios entre usuarios, principalmente por la situación de inseguridad en Elota desde el 2024.

Entre los comentarios hay personas que respaldan al Alcalde, así como le reclaman omisión para atender la violencia.

En este mes de diciembre se han registrado asesinatos y conflictos armados en zonas pobladas en Elota.

“Es una burla para el pueblo de Elota”, es uno de los comentarios que aparecen en la publicación vía Facebook.

“Ni modo, el pueblo ciego elige, se van por un color no’más”, es otro de los comentarios.

También aparecen frases de respaldo como: “El que puede, puede. Es todo mi presidente, usted viaje, gaste, compre, cante y suba videos. Vida solo hay una y no se olvide del refri que me lo venda mejor regale. Es todo, ahora mándenos una canción a nosotros los marginales pobretones”, puede leerse.

En su mensaje, Millán Vázquez deseó una Feliz Navidad a la población elotense y destacó la importancia de compartir estas fechas con la familia.

El Alcalde expresó buenos deseos relacionados con la paz, el amor, la luz y las bendiciones para las familias del Municipio.

El saludo fue difundido sin que se anunciara alguna actividad oficial adicional relacionada con las celebraciones decembrinas, y se sumó a los mensajes navideños emitidos por otras autoridades municipales de Sinaloa durante estas fechas.

Big Bear Lake es una zona turística ubicada en el estado de California, conocida por registrar nevadas en invierno.

De acuerdo a páginas de reservación de hoteles los precios por noche en el sector van de los 3 mil 800 a los 14 mil pesos mexicanos.

¿Los alcaldes pueden salir de vacaciones?

En México cada entidad o municipio maneja reglamentos y leyes al respecto del proceso para que gobernantes puedan ausentarse por días de asueto o por motivos personales.

En Sinaloa estos lineamientos se encuentran en la ley estatal de Gobierno municipal que establece que los alcaldes sí pueden ausentarse de sus funciones, pero no se su cargo, por lo que mientras no se encuentran presentes sus responsabilidades y obligaciones continúan vigentes.

De acuerdo al artículo 20 de mencionada ley, las faltas temporales del Presidente Municipal, cuando no excedan de 10 días, serán cubiertas por el Secretario del Ayuntamiento con el carácter de encargado del despacho, bastando solamente el aviso respectivo que dará el Presidente Municipal al propio Ayuntamiento.

Cuando la falta excediere del tiempo señalado el Alcalde sólo podrá separarse de su puesto previa licencia concedida por el Ayuntamiento, quien elegirá de entre sus miembros a un Presidente Municipal provisional.

En este caso no existe un proceso municipal para sustituir al Alcalde, por lo que con apego a la ley el Presidente Municipal deberá volver a sus funciones para antes del 3 de enero de 2026 para no incurrir en faltas.

En el artículo 21 de esa misma ley se señala que las ausencias del Presidente Municipal, del territorio del Estado, cuando no excedan de cinco días, no requerirán la previa autorización del Ayuntamiento.

Segundo viaje internacional

Este viaje a California es el segundo a nivel internacional que difunde el Presidente Municipal Richard Millán en menos de siete meses, pues en junio de este año acudió a Europa, específicamente a Francia, para acudir al foro mundial de alcaldes.

Este viaje correspondió a una invitación abierta que realiza la organización y que todos los alcaldes de ciertos países pueden atender, siempre y cuando se pague por el acceso.