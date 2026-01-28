Alcalde de Elota minimiza críticas por viaje a EU y destaca inversión en obras

MAZATLÁN._ Ante la polémica que desató al compartir en redes sociales su viaje vacacional de cuatro días a Big Bear Lake, California, en diciembre pasado, el Alcalde de Elota, Richard Millán Velázquez, minimizó el hecho hablando de todo lo que ha invertido en obras en su municipio.

En conferencia de prensa en Mazatlán para invitar a la Feria del Ostión, el Presidente Municipal, emanado de Movimiento Ciudadano, no respondió a la pregunta de cuánto gastó en su viaje y cuánto invertirá en su plan de obras públicas y en bajar los índices de inseguridad en que está sumida la población elotense.

Optó por no hablar de las críticas por su estancia en el extranjero mientras el municipio enfrentaba hechos de violencia el fin de año, según reportes oficiales, pero defendió que el video que hizo desde Big Bear Lake fue para enviar su saludo navideño y aseguró que además ayudó a promover a México y al municipio que representa, del que asegura estar orgulloso.

Acerca de la Feria del Ostión, que celebrará su octava edición del 31 de enero y 1 de febrero en Celestino Gazca, Millán Velázquez aseguró que hay todo un plan desplegado por las diversas corporaciones de seguridad para cuidar a los asistentes, sin dar cifras de inversión.

Además, señaló que en cuanto al plan de obras, en 2025 se repararon vehículos de recolección de basura, se invirtió en infraestructura educativa y se mantuvo en buen estado a Elota.

Por último, el Alcalde destacó que en el ejercicio fiscal de 2026, enfocará el 100 por ciento el presupuesto en mejorar los servicios públicos porque registró un aumento de 2 millones de pesos más a los 38 millones por parte del Fondo de Aportaciones para Infraestructura y en recaudación municipal de 16 millones de pesos para invertirlos en servicios públicos, como el alumbrado, agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, además de comprar más carros recolectores de basura.

A diferencia del año pasado, que hizo más obras en la educación con bardas perimetrales.

Millán Velázquez puntualizó que a pesar de tener un presupuesto muy pobre, el Municipio es una administración que economiza y trabaja en equipo como una familia muy unida.

“El objetivo es que el municipio esté bien y avance y donde todo el mundo participe, y donde buscamos siempre las estrategias de atender a todos y todo para economizar ya que tenemos un presupuesto muy pobre”, sostuvo.