$!Alcalde de Elota vuelve a foro en París; acceso al evento cuesta $60,900 más gastos de viaje

El Presidente Municipal difundió desde París un video en el que informó que durante su participación firmó un acuerdo marco de colaboración internacional para gestionar becas académicas, financiamiento, subvenciones e inversiones para Elota, el cual será presentado formalmente en los próximos días.

De acuerdo con la información del propio foro, la cuota de acceso contempla el ingreso al décimo Foro Global de Ciudades Sostenibles para un embajador o representante, hospedaje, desayunos, material fotográfico y de video del evento, además de un diploma expedido por el Instituto Mejores Gobernantes A.C. y la Organización Mundial Ciudades Sostenibles. El transporte aéreo y otros gastos de traslado deben cubrirse por separado.

El Alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, participó por segundo año consecutivo en el Foro Global de Ciudades Sostenibles Agenda 2030, celebrado en la sede de la Unesco, en París, Francia, un encuentro internacional cuya inscripción tiene un costo de 60 mil 900 pesos mexicanos por participante, sin incluir vuelos.

“El presente acuerdo tiene por objeto establecer un marco de colaboración interinstitucional mediante el cual se fortalezca la representación y visibilidad internacional de la municipalidad de Elota, Sinaloa, así como la gestión de becas académicas, subvenciones económicas, financiamiento internacional y oportunidades de inversión en el contexto europeo”, dijo.

La asistencia de Millán Vázquez da continuidad a la agenda internacional que inició en 2025, cuando también acudió al mismo encuentro en la capital francesa para promover al municipio y buscar vínculos de cooperación.

El viaje del Alcalde ya había generado cuestionamientos el año pasado. En junio de 2025, una respuesta del Ayuntamiento de Elota a una solicitud de acceso a la información indicó que la estancia de tres días en París fue cubierta con recursos personales del Presidente Municipal y que no representó erogaciones para el Ayuntamiento.

Sin embargo, Noroeste documentó que la administración municipal no transparentó los gastos por concepto de viáticos y representación correspondientes al inicio del Gobierno de Millán Vázquez, al no publicar información desglosada sobre ese rubro desde noviembre de 2024.

El foro se realiza anualmente en la sede de la UNESCO, ubicada en el número 7 de Place de Fontenoy, en París, y reúne a alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos de distintos países para intercambiar experiencias sobre desarrollo urbano y sostenibilidad.

De acuerdo con las reglas de participación del evento, cualquier autoridad en funciones puede registrarse siempre que acredite su investidura y cubra el costo de inscripción establecido por los organizadores, por lo que la asistencia no está limitada a una invitación exclusiva.