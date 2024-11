Alcalde de Escuinapa asegura que luchará por el regreso de los mototaxis en Teacapán

ESCUINAPA._ Una de las demandas principales, en un diálogo que mantuvo con personas de Teacapán, es que regresen a circular los llamados mototaxis, dijo el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, quien aseguró que es una prioridad a gestionar.

“Voy a abogar que regresen los mototaxis porque es un asunto humanitario, es una solicitud popular y estoy para atender el reclamo popular; la ley debe estar al servicio de nosotros y no nosotros al servicio de la ley”, apuntó.

Los mototaxis eran vehículos utilizados en la comunidad de Teacapán para llevar a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad a sus domicilios, para evitar que transitaran caminando y ante la falta de transporte urbano.

Pero poco después de estar circulando, Vialidad y Transporte, del que está a cargo Dimas Rodríguez, los sacó de circulación señalando que no contaban con permisos para ello, por lo que el tema lo abordaron en el diálogo que tuvo con la sindicatura hace unos días.

“Hay que entender que hay adultos mayores, que hay discapacitados, que hay mujeres en estado de embarazo avanzado... el mototaxi no circula en carretera sino de manera interna, el buen juez por su casa empieza, mejor que regule el exceso de velocidad de los motociclistas que tantos accidentes han generado”, señaló el Alcalde.

Díaz Simental indicó que, debido a esa acción, los lugareños le manifestaron que “quemaron” al funcionario estatal en un evento de Carnaval de hace dos años y por su parte les manifestó que ante la falta de sensibilidad lo pueden volver a “quemar” cuantas veces sean necesarias, pues ese vehículo lo requieren en la sindicatura.

Por lo que el tema lo hablará de manera directa con el director de Vialidad y Transporte, Marco Antonio Osuna Moreno, pues lo que escuchó en esa reunión es la voz de los ciudadanos.

Aunque en la reunión se habló de presuntos “moches” para permitirles circular, el Alcalde dijo que es algo no le consta que así haya sido y nadie ha demostrado que ocurrió el hecho.

“Eso sí no me consta, que dicen que te dijeron, nadie me ha demostrado que haya habido moches o intentos de moches. Puede ser, tampoco meto las manos al fuego, no hay evidencia, sería irresponsable decir que así fue”, precisó Díaz Simental.