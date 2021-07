Alcalde de Escuinapa contrajo Covid-19, por eso se aisló 10 días

ESCUINAPA._ El Alcalde Emmett Soto Grave informó que en una segunda prueba de Covid-19 que se realizó tras tratar a varios pacientes con esta enfermedad, salió positivo, por lo que se aisló 10 días.

El Presidente Municipal dijo que al tener contacto con un policía municipal que presumiblemente falleció de coronavirus, se hizo una primera prueba, que dio negativo, pero en la segunda, el resultado fue que tenía el virus, aunque no presentó síntomas.

“En cuanto a mí, estoy vacunado con Pfizer, tuve contacto con el trabajador, estoy atendiendo a pacientes, gente con síntomas mínimos, no presenté síntomas, la primera prueba fue negativa, la segunda PCR fue positiva, me aislé 10 días, ayer salió negativa, no exenta el estar vacunado, solo tuve cefalea un día y constipación nasal 48 horas. Estás vacunado, pero te contagias”, expresó.

El Alcalde precisó que ante el contagio de cinco funcionarios que laboran en Palacio Municipal y la muerte de este policía, se decidió trabajar con guardias para atender a la ciudadanía.

“Se está trabajando con guardias, estamos intentando que los departamentos tengan la menor cantidad de personas posibles, se están turnando por semana”, dijo.

Además, reveló que también hay cinco casos positivos en Protección Civil, dos en Tránsito, y dos más en la Policía Municipal, por lo que estas dependencias entraron a las guardias para la atención de las personas.

DELTA PUEDE ESTAR EN ESCUINAPA

Soto Grave dijo que la cepa Delta ya puede estar en el municipio, dados los contagios que se han presentado en las últimas semanas.

“Dada la característica que yo estaba vacunado con Pfizer y me pegó, lo más seguro es que ande la Delta por aquí, afortunadamente estoy fuerte, estoy joven, creo que me ayudó eso”.

Recomendó a las personas que están vacunadas con la primera dosis o el esquema completo, a que se cuiden, pues de darles la enfermedad, se pueden contagiar, y si tiene enfermedades crónicas-degenerativas, se pueden complicar en su estado de salud.