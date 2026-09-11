$!Alcalde de Escuinapa evalúa suspender la verbena patria por falta de ánimos ante la violencia

ESCUINAPA._ Aún no se define si habrá verbena patria o se limitará a un evento protocolario el acto de Independencia, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.
“Estamos haciendo un consenso entre el cuerpo de regidores, síndica procuradora, secretaria, un servidor, como que no hay el menor de los ánimos para hacer festividades. Claro, todos queremos cumplir con los actos protocolarios, institucionales que son honores a la bandera, pero ya tener lo que nos gusta, la verbena, el grito, el desfile, está difícil”, dijo.
Por lo que la piensan es por los comerciantes, que invierten para cada festividad, esperando este tipo de fechas. Las fiestas patrias también generan actividad económica, precisó.
“Es muy bonito, pero ahorita no hay aliento, no podemos andar ‘mencionando la cuerda en la casa del ahorcado’, pero el lunes, antes de las 12 del día, aquí nos vemos para saber”.
El lunes tendrán ese consenso, considera, para hablar con los regidores sobre cómo se harán las cosas, que a su consideración podría ser un acto protocolario, honores a la bandera, izamientos, señaló.