$!Alcalde de Escuinapa evalúa suspender la verbena patria por falta de ánimos ante la violencia

ESCUINAPA._ Aún no se define si habrá verbena patria o se limitará a un evento protocolario el acto de Independencia, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Estamos haciendo un consenso entre el cuerpo de regidores, síndica procuradora, secretaria, un servidor, como que no hay el menor de los ánimos para hacer festividades. Claro, todos queremos cumplir con los actos protocolarios, institucionales que son honores a la bandera, pero ya tener lo que nos gusta, la verbena, el grito, el desfile, está difícil”, dijo.