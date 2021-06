Alcalde de Escuinapa garantiza elecciones seguras y transparentes

ESCUINAPA._ Habrá una jornada electoral segura para la población y la autoridad municipal será respetuosa de la misma, informó el Alcalde Emmett Soto Grave.

“En el tema de la seguridad, nosotros vamos a garantizar unas elecciones seguras, de no intromisión, la gente debe salir a votar con tranquilidad este 6 de junio, sentirse seguros de que habrá seguridad y están garantizadas unas elecciones transparentes”, dijo.

Después de una serie de sucesos, como vandalización a propaganda política y presuntas amenazas a candidatos y partidos políticos, la situación retornó a la tranquilidad, expuso.

Hay seguridad de los tres niveles de gobierno, algunas comunidades están siendo resguardadas por fuerzas federales, por lo que la población debe acudir a emitir sus votos sin temor, dijo Soto Grave.

“A partir de la denuncia de partidos y candidatos se desplegó seguridad en el municipio, hasta este momento permanecen (corporaciones federales) a petición obviamente de los partidos y candidatos, a partir de ahí no sabemos que existan otros actos de intimidación” manifestó.

La población, comentó, debe salir a votar con tranquilidad, sabiendo que ésta es una garantía de tener unas elecciones transparentes y que el municipio estará bien vigilado, por lo que no se esperan hechos o actos que atenten contra la seguridad de ningún ciudadano.

El edil respondió además a las acusaciones que en algún momento emitió la candidata de Morena-PAS, Blanca Esthela García Sánchez, con relación a que empleados de la Comuna le comunicaron que se les estaba despidiendo si mostraban afinidad con partidos o candidatos que no eran del PRI.

“No hay ningún tipo de denuncia, el Municipio no está inmiscuido en las elecciones, desde que arrancaron (las campañas) le hemos comentado a los funcionarios que no se inmiscuyan en horarios de trabajo, en el Municipio no se le intimida a nadie”, dijo.

Cada funcionario público y empleado de la Comuna es libre de decidir porqué candidato va en esta jornada electoral, siempre que no demuestre sus preferencias en horario laboral, que todo esté dentro del marco de la ley, señaló.