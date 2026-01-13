Alcalde de Escuinapa no considera realizar cambios a su gabinete

ESCUINAPA._ Al iniciar su segundo año de administración pública, no considera realizar cambios en su gabinete, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

A diferencia de los cambios anunciados hace una semana por el Gobernador Rubén Rocha Moya, en su caso no considera que sea necesario.

“De momento sí (continúa con el mismo equipo de trabajo) porque ningún servidor público, empezando conmigo, hacemos las cosas de manera perfecta, todos somos perfectibles”, dijo.

Díaz Simental considera que su equipo, aún con altibajos, va transitando en sus labores, estabilizándose y habrá cosas que se tendrán que cambiar en su momento.

Este año espera que sea mejor que en 2025 ya que en materia de presupuestos para obras como el Fondo de Infraestructura para el Fortalecimiento tiene un diseño mejor en sus lineamientos para que se trabaje en base a las necesidades de la población, señaló.

“No es como se le ocurra al Presidente o al servidor público, es a la sociedad, entonces vamos a recoger la demanda social, ya nos estamos dando a la tarea, de ir con todos los escuinapenses a platicar”, dijo.

El tema de agua y drenaje siguen siendo prioridad, pues ejemplificó que el drenaje del centro está colapsado y las peticiones del vactor para desazolvar son demasiadas.

Igual en el tema de servicios se requieren camiones para la basura, entre otras cosas.

LA SEMANERA ESTARÁ EN EL MUNICIPIO

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental informó que el Gobernador Rubén Rocha Moya tiene previsto realizar una conferencia semanera en la ciudad.

“Va a venir el Gobernador con la semanera, va a venir a visitarnos, a echarnos la mano aquí a Escuinapa, se ha portado sensible, a estado pendiente de todos los hechos que se han suscitado”, dijo.

Es un gusto para las y los escuinapenses tenerlo cerca, por lo que están en espera de que anuncie el día en que estará.