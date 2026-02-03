Alcalde de Escuinapa ordena cambio de contador en el Gobierno Municipal

ESCUINAPA._ El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental cambió al contador de Tesorería Municipal pero descarta el cambio del Tesorero Trinidad Ibarra Martínez.

Indicó que este martes realizó algunos cambios en su gabinete, entre ellos el del contador, pues el que tenía considera que cumplió su ciclo laboral.

“No son grandes ajustes, entra de contador público Mauricio Díaz y a Recursos Humanos se va Alejandro (Vásquez)Lemus nada más.... Yo creo que ya terminó su ciclo (contador) todos tenemos un ciclo”, dijo.

Son cambios que se tenían que hacer, indicó, pero solo esos cambios se dieron este día, manifestó.

“No me ha presentado renuncia (el Tesorero)... no tiene por qué saberlo (el cambio de contador), no sabe, pero si no se va a enterar”, dijo.

El nuevo contador tiene mucha experiencia en el tema gubernamental, señaló, así como su papá Oscar Díaz quien fue regidor y gerente de Jumapae.

Díaz Simental precisó que de su parte no ha solicitado la renuncia del Tesorero, está contentó con su trabajo pero si desea renunciar también lo aceptaría.

“El que se quiere ir pues se tiene que ir, a fuerza ni los zapatos entran”, dijo

Francisca Andrade, quien estaba en Recursos Humanos, va a reforzar Atención Ciudadana, quien coordinará los trabajos desde La Concha hasta Teacapán.

De momento no considera que habrá más cambios pero tampoco descarta que se vayan a tener.