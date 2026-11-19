Los hechos delictivos persisten en la zona rural de Escuinapa, particularmente entre Tecualilla y Copales, donde se ubica la comunidad de Ojo de Agua de Palmillas, reconoció el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, aunque dijo percibir mayor tranquilidad en el municipio durante las últimas semanas.

De visita en Mazatlán, habló sobre los presuntos hechos delictivos que se siguen registrando en algunas zonas rurales del municipio, donde están trabajando fuerzas federales.

“Es una zona muy complicada. Entre Tecualilla y Copales, que en medio nos queda Ojo de Agua de Palmillas, y sí ha habido mucha actividad delictiva. Están trabajando las fuerzas federales en eso. Lo que principalmente queremos son menos víctimas colaterales, que no tienen nada que ver”, comentó.

En lo que respecta a la posibilidad de existir civiles afectados, Díaz Simental mencionó a una menor que resultó lesionada en la zona rural, aunque no dio más detalles sobre el hecho y cómo fue que la víctima sufrió el agravio.

“Una niña, pero afortunadamente está fuera de peligro”, declaró.

Por otro lado, sobre la comunicación con las autoridades federales, el Alcalde explicó que el Ayuntamiento de Escuinapa participa en la Mesa de Seguridad, donde se revisan los hechos registrados en el municipio y las estrategias de las corporaciones.

En este sentido, mencionó que la proximidad con los habitantes es una de las tareas que corresponden al gobierno local y es en lo que se ha estado trabajando por parte de las autoridades competentes.

“Mire, hoy y prácticamente todos los días asistimos a la mesa de seguridad, donde están autoridades federales, estatales y municipales, y pues lógicamente se dan a conocer los hechos y las estrategias que se implementan en seguridad pública. Como municipio nos corresponde tener mayor proximidad social”, señaló.

El Alcalde informó que en Escuinapa han tenido presencia elementos del Ejército, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En cuanto a la prevención, Díaz Simental destacó la participación de más de 358 jóvenes de Escuinapa en el programa federal Jóvenes Unen al Barrio, donde los participantes recibieron un estímulo económico por realizar actividades deportivas, culturales y sociales con apoyo de las instancias municipales de Deporte, de la Mujer, de Cultura y de Juventud.

“Tuvimos más de 358 jóvenes que recibieron ese estímulo económico, que no es beca, se trabaja a cambio de esta cantidad”, puntualizó.