Alcalde de Escuinapa presenta este viernes su Segundo Informe de Gobierno

ESCUINAPA._ Este viernes presentará a Cabildo su Segundo Informe de Gobierno, informó el Alcalde de Escuinapa Víctor Manuel Díaz Simental.

Será un evento que se presentará a los regidores y a funcionarios públicos a las 11 de la mañana, informó; no será un evento masivo.

“No están los tiempos para eso (eventos masivos)”, dijo.

Informará lo que le “toca” al Municipio, como autoridad municipal, lo de seguridad no lo está contemplando.

“Eso que me preguntan ustedes, es todo de la Federación”, asentó.

Díaz Simental indicó que los medios de comunicación se darán cuenta de qué avances se han tenido de su administración pública, cuando presente la información, antes no.

Hasta el mes de octubre, la administración que encabeza el Alcalde no ha dado banderazos de obra pública, apenas se ha aprobado hace una semana en sesión de Cabildo la modificación de obra pública.