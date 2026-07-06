Alcalde de Escuinapa también hace cambios en la Jumapae

ESCUINAPA._ Santos de Jesús Gómez Sánchez dejó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa y fue sustituido por Julián Isidro Astorga García.

El hecho fue confirmado por Gómez Sánchez, quien informó que recibió a una comitiva por parte del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, entre los que estaba el encargado del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, Manuel Piña.

“Hace rato fui notificado para retirarme del cargo, presentaron como encargado de despacho a Julián Isidro Astorga, así lo nombraron, como encargado de despacho”, dijo.

Este cambio, se le indicó, son estrategias de la administración pública; en la comitiva de cese, se presentó también la Secretaria del Ayuntamiento Araceli Ibarra Rojas, además del jurídico Martin García Valdés y personal del OIC, Martín Cárdenas además de Manuel Piña.

Deja la Jumapae después de estar a cargo desde septiembre, son 10 meses y es una dependencia con problemas añejos, reconoció, con demandas de Infonavit, IMSS, laborales, deudas con Comisión Federal de Electricidad, entre otras.

“Hay problemas fuertes, desde que inició mi función, el pago quincenal (salarios) va al corriente con excepción de esta quincena algunos dos o tres trabajadores quedan sin pagos, comentaron que van a seguir con eso para cumplir con los pagos”, dijo.

La deuda de energía de los acueductos Baluarte-Escuinapa sigue, ya son más de 4 millones de pesos y aunque en su momento se pidió apoyo a Cabildo para un préstamo esto no se concretó y las deudas han ido creciendo, manifestó.