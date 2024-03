EL ROSARIO._ Aunque se negó ahondar en el tema, el Alcalde sustituto, Jesús Eloy Manjarrez Mancillas, justificó que fue porque no había condiciones.

“Tengo entendido que no se dieron las condiciones para que se llevara acabo la sesión, no me informaron más, yo les dije que cuando estuvieran listos pues básicamente era mi presentación”, dijo.

La sesión se informó era la segunda extraordinaria del día y contó como punto único la recepción del documento enviado por el Congreso del Estado de Sinaloa designando a Manjarrez Mancillas como Alcalde sustituto.

El ahora Alcalde sustituto, negó que con esto se envíe el mensaje de que es una instancia cerrada a la ciudadanía.

Sobre la bienvenida de las ediles, refirió: “muy bien, se espera un Cabildo tranquilo, esperemos que así siga siendo como se había venido trabajando hasta el día de hoy”.