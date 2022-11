$!Alcaldesa de Escuinapa busca reforzar la defensa jurídica del Ayuntamiento; se confronta con el Síndico Procurador

“Es una propuesta, pero antes de votarle, vamos a mesa de trabajo, no sé si opinen lo contrario, pero ya hace unos meses dimos un poder amplio aquí en este Cabildo a la Sindicatura, lo que estamos viendo es que no tenemos buenos resultados”, dijo García Sánchez.

ESCUINAPA._ La defensa jurídica del Ayuntamiento no ha tenido resultados, por lo que es necesario conformar un equipo jurídico que tenga poderes amplios antes de que se siga ocasionando daños a la hacienda pública municipal, señaló la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

El Síndico Procurador, José Antonio Prado Zárate, señaló que el poder amplio que se le otorgo hace meses no fue suficiente como lo que hoy se pretende hacer, al dar ese poder a un grupo de abogados, entre los que están algunos que ya pertenecen al Municipio y otros que trabajaron en el trienio pasado.

“Recordemos que este poder amplio, suficiente en realidad, es un poder restringido, ni remotamente se parece a este poder en que le entregamos las llaves de la ciudad... si quieren que esos brillantes abogados representen al municipio pues que se contraten, pero para que sean coordinados por la Sindicatura en Procuración”, dijo el funcionario.

Precisó que los casos que tienen que ver con despidos injustificados no son responsabilidad de su departamento, sino de la violación a los derechos de esas personas por parte de quienes llegan a dirigir la administración pública, que al asumir despiden a las personas.

Incluso, señaló, esta administración pública encabezada por García Sánchez despidió a 60 personas, de esas 43 accedieron a un convenio, 17 no y están ya en proyecto de laudo.

“No fue la Sindicatura quien lo despidió, fue Presidencia, de esos 17 están en proyecto de laudo, que seguramente causarán un grave descalabro a la hacienda pública pero tampoco los despidió la Sindicatura en Procuración”, dijo para proseguir.

“La hacienda pública no está siendo dañada por la Sindicatura, está siendo dañada por ese despido injustificado que de manera reiterativa hacen los presidentes municipales cada vez que entran y quieren liberar espacios”, dijo.

Prado Zárate indicó que se inició la administración con un solo abogado, hoy tiene otros a cargo, pero se pretende contratar a abogados externos que ya estuvieron la administración pasada cobrando una buena cantidad de dinero y no resolvieron.

“Los laudos ya estaban aquí, pero los convenios (con trabajadores reinstalados) se hicieron sin tomar en cuenta al Cabildo, en algunos casos sin retenciones porque los cálculos no llevaban la retención del ISR, las nóminas están colapsadas”, apuntó la Alcaldesa.

El regidor de Morena, Santiago Lora Oliva, manifestó que se le otorgó la confianza a Prado Zárate, pero al establecer convenios de pagos con los trabajadores reinstalados no se les tomó en cuenta como Cabildo y hoy enfrentan condiciones financieras difíciles.

“Te aprobamos abogados ¿con que finalidad? Con la finalidad que hubiera defensa del Ayuntamiento, no la hemos visto por ningún lado, hay un descalabro grande”, sostuvo.

No se ha buscado como mejorar la situación de la Comuna, se ha dejado de lado, indicó.

La Alcaldesa llamó a votar la propuesta de llevar a mesa de trabajo el otorgar poder legal amplio para pleitos y cobranzas a los abogados Luis Eduardo Enciso Guzmán, Juan Francisco de los Santos Peraza, Jesús Daniel Salazar Zamudio, Celeste Amairani Avitia Ayala y Víctor Anselmo Burgueño Prado, lo cual fue aprobado por mayoría con 10 votos a favor y 1 en contra del Síndico Procurador.

El abogado Juan Francisco de los Santos Peraza fungió como defensor externo en la administración de Emmett Soto Grave y fue señalado por la entonces Síndica Procuradora, Olivia Santibáñez, que defendía al ex Alcalde en los juicios que se interpusieron por su parte como funcionaria por violencia política y de género contra él, pese a que era el abogado externo del Ayuntamiento, no personal o particular del entonces Alcalde.