ESCUINAPA._ La Presidenta Municipal Blanca Estela García Sánchez expresó que está a la espera de lo que determine el Gobernador Rubén Rocha Moya para decidir registrarse como aspirante a la candidatura a la Alcaldía por Morena.

“Tengo hasta el miércoles, no hay prisa, hay que esperar indicaciones, ser disciplinados, esperamos la indicación de nuestro líder que es nuestro Gobernador (Rubén Rocha Moya)”, dijo.

Sus documentos para participar del registro de Morena están en orden y listos para las indicaciones que pueda tener, hizo los cursos de capacitación en línea y presenciales, desde marzo pertenece a Morena y los ideales de la 4T, precisó.

Como gobernante comparte los ideales del partido, consideró que puede buscar la reelección, que ha llevado su gobierno con cuentas claras, con una visión humanista, como el que encabeza el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Comparto los ideales de la 4T de no robar, no mentir, no traicionar, en mi caso no traicione a un partido (PAS) simplemente se terminó un proyecto, soy una mujer agradecida, estoy con una encomienda que me dio el pueblo”, agregó.

Como Alcaldesa ha estado de frente al pueblo, manifestó, los 365 días del año, dando la cara tanto en hechos bonitos como en momentos de reclamos, atendiendo todas las situaciones.

Le ha hecho saber a la ciudadanía cómo ha tenido que enfrentar problemas financieros heredadas por malas administraciones y que pese a esas limitantes ha estado trabajando y buscando lo mejor para el municipio.

“Vamos a ver que decide mi partido (en la candidatura) y si no es así (no se le favorece) voy a apoyar a quien sea, porque el apoyo es para mi partido”, dijo.

Todas las personas que se hayan inscrito tienen ese derecho a ser aspirantes y merecen su respeto, indicó.

García Sánchez manifestó que en caso de ser candidata tendría que pedir licencia entre enero y febrero del próximo año.