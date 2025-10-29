Alcaldesa de Rosario afirma cumplir con los rosarenses, incluso en seguridad

EL ROSARIO._ Aunque en su discurso como en el informe se omitió el tema de seguridad, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, aseguró que se cumplió con los rosarenses en todos los sentidos.

Sostuvo que el municipio ha cumplido con su parte en la labor preventiva, mientras que el Gobierno federal se ha hecho cargo de los hechos de alto impacto.

“Yo creo que sí, aquí la seguridad el trabajo que se ha realizado se realiza en conjunto con Gobierno Federal, yo creo que Gobierno Federal cada rato viene y se realizan los operativos, ellos hacen lo propio y nosotros como municipio somos preventivos”, expuso.

La violencia que se ha registrado en Sinaloa se ha focalizado en la zona serrana del municipio, donde además de han presentado al menos dos bloqueos comunitarios en demanda a necesidades de primer nivel como son alimentación, salud y transporte.

Valdez Aguilar reconoció que si bien se ha cumplido aún faltan acciones por emprender para darle la calidad de vida que merece la población.

“Yo creo que cumplimos pero nos hace falta, porque siempre nunca vamos a quedar conformes porque yo creo que es importante, quisiéramos mucho más y la verdad que nos sentimos contentos porque hubo mucha inversión del Estado”.

Reconoció que existen cosas por impulsar, entre lo que mencionó la economía turística, ante la cercanía con Mazatlán.