Alcaldesa de Rosario afirma que Feria de la Primavera cerró con buenos resultados

EL ROSARIO._ Durante el último día de actividades de la Feria de la Primavera, la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez aseguró que se tuvieron buenos resultados.

En esta edición las máximas fiestas de los rosarenses tuvieron lugar del 30 de abril al 11 de mayo.

”Se cerró muy bien, ayer la verdad la gente se quedó contenta; yo creo que todas las taquerías vendieron, todos los puestos, el baile”, afirmó.

Negó que los accidentes con los juegos mecánicos afectara la percepción de las familias, ya que sostuvo que los ciudadanos comprenden que los percances suceden y están fuera del alcance de los organizadores.

Valdez Aguilar manifestó que de darse una disminución fue por factores económicos de las familias.

”Yo creo que más que nada es lo económico, porque a veces es lo que pudiera detenerse un poco, la gente aquí trabaja y es por semana y ya tiene fijos sus gastos”.

Con relación a la baja de visitantes de las comunidades, reportada por comerciantes, refirió que percibieron presencia de vecinos de Matatán, sindicatura con mayor incidencia de hechos de alto impacto.

”A lo mejor es cierto hay comunidades que no han de haber venido no, no estamos negados a ver eso, pero pues no sé si de algún lado no vendrían. Pero lo bueno que cerramos y que la gente vino”, sostuvo.

Protección Civil reportó que en los 12 días de fiesta la afluencia osciló entre los 15 a 20 mil asistentes.