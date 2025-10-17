Alcaldesa de Rosario aún no define para cuándo presentará su Informe de Gobierno

EL ROSARIO._ Aunque sostuvo que ya se está en los últimos detalles del Informe de Gobierno impreso, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar señaló que aún no tiene fecha ni detalles del acto protocolario.

Valdez Aguilar rendirá su cuarto Informe Gobierno, el primero de su segundo periodo al frente del municipio de origen minero.

“No, todavía no hemos dado la fecha, yo creo que en estos días, hoy nos reunimos para ver la fecha, tiene que ser en este mes”, dijo.

Además de la fecha, manifestó que también determinarán cómo se llevará a cabo la presentación de su informe.

“Estamos esperando la imprenta pero hoy se va a determinar si lo hacemos abierto o lo hacemos en Cabildo”, agregó.

Se dijo contenta del trabajo realizado hasta el momento, no obstante reconoció que hay cosas que hacen falta por realizar pero se sigue trabajando.

Refirió que se va a proyectar todo lo que haga falta para que se realice el próximo año.