Alcaldesa de Rosario descarta que por violencia haya operativo especial durante celebración del Grito

EL ROSARIO._ Con la garantía de que las familias podrán salir a disfrutar el evento del Grito de Independencia, la Alcaldesa de Rosario Claudia Valdez Aguilar, descartó que se contemple un operativo especial ante la ola de violencia que vive Sinaloa.

“El operativo que se hace normal que se ha traído todo el año con los tres niveles de gobierno, se encargan ellos es es el operativo ese es el operativo que se realiza en todos los eventos”, afirmó.

Argumentó que de las acciones se encarga Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina, por medio de rondines.

“Ellos se encargan de hacer rondines, en especial con nosotros no lo hay, pero ellos lo realizan en todos los municipios, y en toda Sinaloa están trabajando de manera coordinada... Yo creo que sí pueden venir a disfrutar de esto como lo pueden hacer en todo Sinaloa”, dijo.

Al referir que el espectáculo que contará con talento local entre los que mencionó DJ Cañas, el tenor Juan Colín y Banda Sihuey, se realiza una inversión acorde a la posibilidad del municipio.

“Se va a invertir como unos 130 mil pesos, estamos trabajando para que se haga eso porque lo que queremos es que la gente disfrute”.

Sobre la vistosa decoración que se aplicó tanto en palacio municipal como plazas del municipio, la Alcaldesa subrayó que se busca que en la prensa se hablen cosas “agradables”.

“Estamos trabajando en eso porque queremos que también se hablen cosas agradable, yo digo que cosas negativas siempre hay en la prensa y necesitamos que los rosarenses vean también cosas amables”, sostuvo.

Concluyó con el llamado a las familias a salir a celebrar este 15 de septiembre que iniciará a las 18:00 horas, para realizar el acto protocolario a las 22:00 horas.

“Yo creo que hay que salir a disfrutar con las familias es algo para nosotros es importante es parte histórica de nosotros y yo creo que salir y venir a dar el grito de independencia es algo que vamos a promover con todos con nuestros hijos porque estos valores no se deben de perder”, concluyó.