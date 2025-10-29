$!Alcaldesa de Rosario destaca inversión en obra pública de $98.3 millones en Informe de Gobierno

EL ROSARIO._ Apoyada en un video y en una breve sesión de Cabildo, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar presentó el primer Informe de Gobierno del segundo periodo al frente del municipio donde destacó una inversión en Obra Pública de 98.3 millones de pesos.

“Da cuenta de un primer año de intenso trabajo, los resultados están a la vista, corresponden a una primera fase de inversión en obra pública, mejoramiento de servicios y acciones que rinden bienestar a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres a lo largo y ancho el municipio”, dijo.

El evento tuvo lugar durante la primera sesión de Cabildo a dos días de concluir octubre, por lo que hora y media más tarde se tuvo que realizar la segunda sesión como lo marca la ley.

Fue en punto de las 12:10 minutos que se dio inicio el acto con los honores a la bandera con la presencia de la escolta de Seguridad Pública Municipal, y que contó con la presencia de Celia Jauregui Ibarra, en representación del Gobernador, además de funcionarios, ex presidentes, empresarios, y la mesa directiva del Sindicato del Ayuntamiento.