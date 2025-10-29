$!Alcaldesa de Rosario destaca inversión en obra pública de $98.3 millones en Informe de Gobierno

EL ROSARIO._ Apoyada en un video y en una breve sesión de Cabildo, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar presentó el primer Informe de Gobierno del segundo periodo al frente del municipio donde destacó una inversión en Obra Pública de 98.3 millones de pesos.
“Da cuenta de un primer año de intenso trabajo, los resultados están a la vista, corresponden a una primera fase de inversión en obra pública, mejoramiento de servicios y acciones que rinden bienestar a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres a lo largo y ancho el municipio”, dijo.
El evento tuvo lugar durante la primera sesión de Cabildo a dos días de concluir octubre, por lo que hora y media más tarde se tuvo que realizar la segunda sesión como lo marca la ley.
Fue en punto de las 12:10 minutos que se dio inicio el acto con los honores a la bandera con la presencia de la escolta de Seguridad Pública Municipal, y que contó con la presencia de Celia Jauregui Ibarra, en representación del Gobernador, además de funcionarios, ex presidentes, empresarios, y la mesa directiva del Sindicato del Ayuntamiento.
“Me permito entregar al H. Cuerpo de Regidores y la sociedad rosarense el primer informe de labores de la administración 2024-2027, donde se describe el estado que guarda la administración municipal y los logros obtenidos en este primer año de trabajo”, expuso la Presidenta Municipal.
Por medio de un video se detalló que se invirtieron 98.3 millones de pesos, destacando 8.8 millones de pesos en pavimentación, 5.2 millones de pesos en rehabilitación de caminos, 16.2 millones de pesos en red de drenaje, 4.3 millones en red de energía eléctrica, 6.7 millones de pesos en agua potable, 22.2 millones en rehabilitación de carreteras, 16.2 de la construcción del puente de Chametla-El Majahual.
No obstante, se indicó que hay obras que se encuentran en proceso o están por iniciar los trabajos, y con la que se contempla cerrar el año por el orden de los 6.3 millones de pesos.
Se expuso también que un sector que ha sido duramente golpeado fue la pesca, se invirtió en el desazolve del canal de navegación y boca del río Baluarte con 1.9 millones de pesos, a pesar de que líderes han denunciado la falta de respaldo de parte del Gobierno municipal.3.5 millones en infraestructura deportiva, 1.5 millones en educación.
Otros rubros que se expusieron fueron y la adquisición de un camión vactor y una pipa con un costo de 4.3 millones de pesos.
Antes de cerrar el evento se permitió tan sólo el uso de la voz a la representante del Gobernador, Celia Jauregui Ibarra, Subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico del Estado, sin someterse a votación, además sin dar la opción a los ediles a intervenir.