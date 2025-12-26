El Sur
|
Gobierno

Alcaldesa de Rosario entrega 70 cenas navideñas

La entrega de los apoyos se hizo en las colonias El Tierral y Valle Nuevo
Hugo Gómez |
26/12/2025 12:35
26/12/2025 12:35

EL ROSARIO._ Al sostener que la Navidad es una época de compartir, la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar realizó la entrega de cenas navideñas a personas en situación de vulnerabilidad.

El objetivo, dijo, es el de brindar apoyo y acompañamiento en una de las fechas más significativas del año.

“La Navidad es un tiempo para compartir y para recordar que nadie debe sentirse solo. Estas cenas representan un mensaje de apoyo y cariño para nuestras familias”, expresó.

$!Alcaldesa de Rosario entrega 70 cenas navideñas

De la entrega, se informó que se beneficiaron en total a 70 familias en situación vulnerable y consistían en un pollo, acompañado de ensalada, sopa y pan.

Los apoyos, explicó, fueron entregados en las colonias El Tierral y Valle Nuevo, para refrendar su compromiso de trabajar por el bienestar de quienes más lo necesitan.

$!Alcaldesa de Rosario entrega 70 cenas navideñas

Concluyó que esta acción forma parte de las iniciativas impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer el tejido social y promover valores de empatía y responsabilidad social, especialmente en temporadas que invitan a la reflexión y al apoyo comunitario.

#Navidad
#Rosario
#Apoyos
#Alcaldesa de Rosario
#gobierno de rosario
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube