$!Alcaldesa de Rosario entrega 70 cenas navideñas

EL ROSARIO._ Al sostener que la Navidad es una época de compartir, la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar realizó la entrega de cenas navideñas a personas en situación de vulnerabilidad.

El objetivo, dijo, es el de brindar apoyo y acompañamiento en una de las fechas más significativas del año.

“La Navidad es un tiempo para compartir y para recordar que nadie debe sentirse solo. Estas cenas representan un mensaje de apoyo y cariño para nuestras familias”, expresó.