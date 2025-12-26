$!Alcaldesa de Rosario entrega 70 cenas navideñas

EL ROSARIO._ Al sostener que la Navidad es una época de compartir, la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar realizó la entrega de cenas navideñas a personas en situación de vulnerabilidad.
El objetivo, dijo, es el de brindar apoyo y acompañamiento en una de las fechas más significativas del año.
“La Navidad es un tiempo para compartir y para recordar que nadie debe sentirse solo. Estas cenas representan un mensaje de apoyo y cariño para nuestras familias”, expresó.
De la entrega, se informó que se beneficiaron en total a 70 familias en situación vulnerable y consistían en un pollo, acompañado de ensalada, sopa y pan.
Los apoyos, explicó, fueron entregados en las colonias El Tierral y Valle Nuevo, para refrendar su compromiso de trabajar por el bienestar de quienes más lo necesitan.
Concluyó que esta acción forma parte de las iniciativas impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer el tejido social y promover valores de empatía y responsabilidad social, especialmente en temporadas que invitan a la reflexión y al apoyo comunitario.