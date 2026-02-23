$!Alcaldesa de Rosario entrega equipo y uniformes a personal de Jumapars

EL ROSARIO._ La Alcaldesa de Rosario Claudia Liliana Valdez Aguilar realizó la entrega de equipo de trabajo y uniformes al personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario. Entre el equipo entregado destaca un generador, dos motobombas, un demoledor, una cortadora de concreto y una revolvedora de concreto.

Estas herramientas, señaló, permitirán optimizar las labores operativas y mejorar la capacidad de respuesta ante los reportes ciudadanos. “Con estas acciones buscamos darle una mejor atención a los reportes ciudadanos y con ello mejorar el servicio de agua potable, que es una de las principales demandas de nuestra población”, expresó.