$!Alcaldesa de Rosario entrega equipo y uniformes a personal de Jumapars

EL ROSARIO._ La Alcaldesa de Rosario Claudia Liliana Valdez Aguilar realizó la entrega de equipo de trabajo y uniformes al personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario.
Entre el equipo entregado destaca un generador, dos motobombas, un demoledor, una cortadora de concreto y una revolvedora de concreto.
Estas herramientas, señaló, permitirán optimizar las labores operativas y mejorar la capacidad de respuesta ante los reportes ciudadanos.
“Con estas acciones buscamos darle una mejor atención a los reportes ciudadanos y con ello mejorar el servicio de agua potable, que es una de las principales demandas de nuestra población”, expresó.
Asimismo, destacó que garantizar el acceso al agua potable es una prioridad, siguiendo las directrices del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, y de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Así mismo reconoció el esfuerzo que realizan diariamente para garantizar el suministro de agua.