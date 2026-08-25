$!Alcaldesa de Rosario felicita a la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez

ROSARIO._ La Alcaldesa de Rosario Claudia Valdez Aguilar expresó sus felicitaciones al tiempo que auguró grandes oportunidades para Sinaloa y el Municipio tras la designación de Graciela Domínguez Nava, originaria de Chametla, como Gobernadora interina de Sinaloa.

Tal como lo hizo con el regreso del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, Valdez Aguilar usó sus redes sociales para expresar el respaldo a la también Diputada federal con licencia.

Su mensaje estuvo acompañado con una fotografía donde aparece la Alcaldesa junto a Domínguez Nava, al parecer durante las Fiestas del Mestizaje en Chametla.