$!Alcaldesa de Rosario felicita a la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez

ROSARIO._ La Alcaldesa de Rosario Claudia Valdez Aguilar expresó sus felicitaciones al tiempo que auguró grandes oportunidades para Sinaloa y el Municipio tras la designación de Graciela Domínguez Nava, originaria de Chametla, como Gobernadora interina de Sinaloa.
Tal como lo hizo con el regreso del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, Valdez Aguilar usó sus redes sociales para expresar el respaldo a la también Diputada federal con licencia.
Su mensaje estuvo acompañado con una fotografía donde aparece la Alcaldesa junto a Domínguez Nava, al parecer durante las Fiestas del Mestizaje en Chametla.
“Hoy quiero felicitar a Graciela Domínguez Nava por su nombramiento como nueva Gobernadora de Sinaloa. Para Rosario es motivo de gran alegría y orgullo saber que tendremos una digna representante, y qué mejor que sea una mujer y, sobre todo, una orgullosa rosarense”, expresó en su mensaje.
Así mismo Valdez Aguilar, se dijo segura de que esta nueva etapa traerá grandes oportunidades para el Estado y, especialmente, para el Municipio.
“Desde Rosario refrendo toda mi disposición para trabajar de la mano, con unidad y compromiso, por el bienestar de nuestras familias”, aseguró.