Alcaldesa de Rosario indicó están valorando si realizarán el Carnaval

EL ROSARIO._ Tras los hechos recientes, y puntualmente la ola de violencia que se vivió en la región el fin de semana pasado, la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar informó que se está valorando si se realizará el Carnaval.

Ya que se mantenía para la organización de este evento masivo que tendría lugar los días 28 de febrero y 1 de marzo, con coronaciones y desfile de carros alegóricos.

Esto tras el cierre carretero con vehículos incendiados que se vivió el domingo 22 de febrero, uno de los cuales tuvo lugar por la autopista Tepic-Mazatlán, entre las comunidades de El Zopilote y El Huajote, que representa los límites entre Rosario y Concordia.

”Se está valorando, se está valorando, se va a hacer un comunicado, mañana se tiene, pues estamos en las mesas de coordinación con la paz, ahí se está valorando con las dependencias de Gobierno”, dijo.

Valdez Aguilar refirió que se definirá el miércoles o más tardar el jueves 26 de febrero si sigue o no en pie el citado evento, y dar el tiempo necesario para que los participantes se preparen de continuar.

No obstante, Valdez Aguilar, se mostró renuente en dar declaraciones alegando que se encontraba en el desfile del Día de la Bandera, a pesar de que se le abordó al concluir el izamiento de bandera, tal como ha ocurrido en otras ocasiones cuando acontecen hechos de inseguridad.

“Déjame terminar el evento, sé respetuoso; disfruta el desfile, ya que termine te atiendo”, respondió.