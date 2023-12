EL ROSARIO._ A pesar de que se filtró una lista de los aspirantes a la Alcaldía de Rosario por Morena, la actual Presidenta Municipal, Claudia Liliana Valdez Aguilar, negó haberse registrado.

“En el proceso de registro de Morena pues no sabes si quedó o no quedó porque no lo hicimos. No, no lo hicimos (registrarse)”, aseguró.

En el listado que trascendió, luego del cierre de la convocatoria emitida por dicho partido político, Valdez Aguilar figura junto a otra mujer que ya había competido, Guadalupe de la Rosa Zataráin, y nueve hombres más.

“No descartamos, esto no se termina hasta que se termina, hay que recordar que estamos en México y no podemos saber qué suceda”, sostuvo la Alcaldesa.

Entre los hombres presuntamente registrados figuran el actual Síndico Procurador, Armando Tirado Rodríguez; el presidente de la Junta de Sanidad Vegetal en el Sur, Gabriel Arroyo Rentería; Agustín Gavilanez Pérez, Comandante de Seguridad Pública Municipal, y el regidor por Morena, Jorge Popoca Figueroa.

Asimismo, Valdez Aguilar descartó que los funcionarios tengan que separarse de su cargo para participar en este proceso, ya que formarán parte de una encuesta que se inicia en febrero del próximo año y una vez que se registran en el INE.