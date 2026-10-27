Alcaldesa de Rosario promete apoyo para hijos de Fabiola y Julissa y de sobreviviente a accidente

ROSARIO._ Tras el homenaje de cuerpo presente que se ofreció en el Palacio Municipal de Rosario en honor a Fabiola y Julissa, la Alcaldesa Claudia Valdez declaró que se dará todo el apoyo de ley a sus hijos, así como también a trabajadora única sobreviviente del accidente.

“Claro, todo conforme a la ley se va a tratar con ellos, los vamos a apoyar”, precisó.

Ambas madres y trabajadoras del Gobierno Municipal, quienes perdieron la vida en un accidente vial, dejaron hijos huérfanos menores de edad.

Valdez Aguilar reconoció que fue un hecho lamentable que trastocó a dos familias pero que impactó a toda la ciudad.

“Pues yo creo que es lamentable, son familia, son pérdidas humanas para las familias. Yo creo que tú lo viste en las redes sociales, la gente se solidariza, son seres humanos que perdieron la vida en un lamentable accidente”, expuso.

Refirió que de igual forma se ha brindado el respaldo a la familia en este proceso de duelo con los servicios funerarios.

“Claro que ha habido un respaldo y lo va a seguir habiendo porque uno somos un gobierno humano y sensible y entendemos la situación que pasa”.

En lo que respecta a Silvia Fabiola Rojas Mendoza, trabajadora del área de Servicios Públicos, la munícipe, refirió que también ha recibido el apoyo.

“De hecho ahorita estamos viendo esa situación, ya tenemos atendiéndola, ahorita ya hablamos; ahorita estaba hablando con el Secretario que la están atendiendo, ahorita terminando esto vamos a ir para allá, porque habíamos estado ocupados pero también la hemos estado atendiendo... Para todos los pagos, porque eso es, eso es lo importante”, aseguró.

Dijo desconocer el estado de salud de la trabajadora, al sostener que esos reportes tan sólo lo brindan a los familiares.