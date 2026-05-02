$!Alcaldesa de Rosario reconoce a Yeraldine Bonilla como Gobernadora interina de Sinaloa

No obstante, en esta nueva publicación, el mensaje con el que acompañó una imagen de Bonilla, rindiendo protesta fue más concreto.

Esto a tan sólo tres días que por este mismo medio emitía un comunicado donde respaldó al ahora Gobernador con licencia temporal, Rubén Rocha Moya.

EL ROSARIO._ Por medio de sus redes sociales, la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar, dijo reconocer la designación de Yeraldine Bonilla como Gobernadora interina de Sinaloa, por parte del Congreso del Estado.

“Conforme al H. Congreso del Estado reconozco la designación de la Lic. Yeraldine Bonilla como Gobernadora Interina de Sinaloa. La primera mujer gobernadora de nuestro estado. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar de la mano por el bienestar de Rosario”, difundió la primer edil.

Así también, para evitar que esta publicación corriera la misma suerte que en el anterior donde recibió más de 60 mil reacciones de “me divierte”, se notó que trabajadores y sus familiares se volcaron en reacciones y comentarios.

Entre los comentarios se destaca el del Síndico Procurador, Virgilio “Killo” Sánchez, quien felicitó a la nueva Gobernadora y deseó el mejor de los éxitos.

La regidora Alondra Iribe, y Diana Valdez Palazuelos, directora de Acción Social, destacaron que es la primer Gobernadora en el estado.

No obstante, también hubo comentarios negativos tanto por la publicación como por la designación.