EL ROSARIO._ Aunque reconoció que existen necesidades en los planteles del municipio, la Alcaldesa de Rosario Claudia Valdez Aguilar reconoció que no se cuenta con un levantamiento.

"No, nosotros no tenemos un levantamiento de eso", al tiempo que argumentó que no conocía las necesidades de los planteles.

"No (se conocen las necesidades), porque el año pasado se les empezó a llegar a muchos el programa ‘La Escuela es Nuestra’”, dijo

Valdez Aguilar expuso que conforme los profesores acuden a plantear la necesidades es como se dan cuenta de ellas.

“Pero en sí un levantamiento oficial que lo hayamos hecho no lo tenemos, pero sí nos damos cuenta porque vivimos en el municipio", sostuvo.

No obstante, reconoció que el principal reto para este ciclo escolar es que las escuelas cuenten con las condiciones necesarias.

Destacó que se busca una reunión con los representantes de los planteles para coordinar el trabajo una vez que llegue el programa "La Escuela es Nuestra".

"Esto es un programa que la verdad viene a traer y satisfacer las necesidades de las escuelas pero es importante que los comités no se peleen, que se pongan de acuerdo y que trabajen en conjunto para que puedan sacar adelante lo que establecen como prioridad en una escuela".