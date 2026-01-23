$!Alcaldesa de Rosario sostiene encuentro con síndicos y comisarios

EL ROSARIO._ Con el compromiso de atender las necesidades de las comunidades que representan, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, sostuvo una reunión con síndicos y comisarios del municipio.

Valdez Aguilar sostuvo que el objetivo del encuentro es el de fortalecer la coordinación y estrechar lazos de trabajo, durante la reunión celebrada en el auditorio del museo Lola Beltrán.

Valdez Aguilar, tras escuchar las necesidades y planteamientos de cada una de las autoridades de la comunidad, refrendó su compromiso de atenderlas de manera gradual y coordinada, en conjunto con los funcionarios públicos, priorizando siempre el bienestar de las y los rosarenses.