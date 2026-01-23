$!Alcaldesa de Rosario sostiene encuentro con síndicos y comisarios

EL ROSARIO._ Con el compromiso de atender las necesidades de las comunidades que representan, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, sostuvo una reunión con síndicos y comisarios del municipio.
Valdez Aguilar sostuvo que el objetivo del encuentro es el de fortalecer la coordinación y estrechar lazos de trabajo, durante la reunión celebrada en el auditorio del museo Lola Beltrán.
Valdez Aguilar, tras escuchar las necesidades y planteamientos de cada una de las autoridades de la comunidad, refrendó su compromiso de atenderlas de manera gradual y coordinada, en conjunto con los funcionarios públicos, priorizando siempre el bienestar de las y los rosarenses.
“Poder tener esa comunicación, ver en qué les podemos apoyar porque entendemos que a veces los servicios públicos vayan, los funcionarios”, dijo la Alcaldesa.
Además de fungir como una reunión de trabajo, el encuentro se desarrolló en un ambiente de convivencia, donde la Presidenta Municipal ofreció un desayuno a los asistentes.
Claudia Valdez aprovechó la ocasión para invitar a síndicos y comisarios a redoblar esfuerzos, trabajando unidos y de manera responsable para seguir generando acciones que impacten positivamente en las comunidades del municipio.