Alcaldesa de Rosario visita a manifestantes que mantienen toma de oficinas de CFE

ROSARIO._ Tras radicalizar usuarios las medidas al tomar oficinas de Comisión Federal de Electricidad en la ciudad, se dio el acercamiento de la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar.

Esto luego de que los manifestantes por medio de Noroeste llamaron a la Presidenta Municipal a respaldar la inconformidad como autoridad municipal.

El acercamiento se dio alrededor de las 10:00 horas de este martes 2 de junio, como parte del segundo día de que se realizó la toma de las oficinas de CFE.

Valdez Aguilar anunció que se daría el arribo del superintendente de CFE para dialogar con los usuarios inconformes.

Valdez Aguilar pidió abrirse al diálogo y evitar incurrir en un delito federal.

Destacó que se mantiene la propuesta de revisar cada uno de los casos para determinar en qué caso hubo irregularidades.

La Alcaldesa indicó que se buscará resolver a quien interpuso la queja, ante lo cual destacaron los vecinos que muchos no se presentan al tener que trabajar.

Así también, reiteraron que la solución que buscan es que CFE realice una tarifa más justa.