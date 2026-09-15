$!Alcaldesa destaca a Rosario y Sinaloa en su Grito de Independencia

EL ROSARIO._ “¡Viva Rosario!, “¡Viva Sinaloa!, ¡Viva México!”; fue el grito de la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, para celebrar los 216 años de la Independencia. Evento dio inicio a las 18:00 horas, con música en vivo en la plazuela Gabriel Leyva, seguido del programa artístico en la explanada Municipal por el ballet folclórico de Casa de la Cultura, el espectáculo con talento local, y el espectáculo “Expresiones y Raíces de Nuestra Tierra”, a cargo del Ballet “El Mazatleco”.







Fue en punto de las 22:2, casi media hora después de lo programado, la Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Maylen Delgado Rendón, dio lectura al Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. La enseña nacional ingresó en manos del abanderado de la escolta de Conalep 121 de Rosario, para entregarla al interior del Palacio Municipal a la escolta de Seguridad Pública.





