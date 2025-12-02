Alejandra, Andrea y Dereck, estudiantes de Rosario, presentes en Expociencia Nacional

EL ROSARIO._ Los jóvenes Alejandra Tirado Guerra, Andrea Lucia Ruiz Flores, Dereck Antonio Galindo Aguilar, estudiantes de la Secundaria Maestro Julio Hernández, se hicieron presentes en la Expociencias Nacional Tampico Tamaulipas 2025 en busca del pase internacional.

Los alumnos rosarenses participan con su proyecto denominado “AQUACARB”, que consiste en carbón activado de hueso de mango para limpieza de aguas residuales domésticas.

Se informó que será este 3 de diciembre cuando se inaugure la exposición de los proyectos en el Centro de Convenciones Expo Tampico.

Este encuentro se extenderá hasta el 5 de diciembre, con la participación de cerca de mil 500 estudiantes que presentarán 472 proyectos de investigación y divulgación científica.

Así también, se destacó que los alumnos competirán dentro de la categoría Pandilla Científica Juvenil.

Para poder llegar a este punto los alumnos, tuvieron que ganar las fases regional y estatal, mientras que en este momento buscan obtener a la parte internacional donde su proyecto podrá participar de los encuentros que tendrán lugar en más de un país según el rubro en que se desarrollen.

Así mismo agradecieron a la sociedad civil e instituciones que apoyaron para que pudieran asistir desde el traslado hasta la estadía.