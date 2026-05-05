Alejandra I, recibe atributos reales como Reina de la Feria de la Primavera, en Rosario

ROSARIO._ En medio de un espectáculo que llevó a los presentes por un danza en países de Latinoamérica, Alejandra I fue coronada como Reina absoluta de la Feria de la Primavera.

Evento que cerró el ciclo de coronaciones en el salón principal de las máximas fiestas de los rosarenses, y que esta edición se extenderán del 30 de abril al 10 de mayo.

El espectáculo de coronación llevó por título “Flores de América”, del coreógrafo originario del municipio Ernesto Crespo, y la presencia de alumnos de la academia Escena 13 y bailarines invitados.

La fiesta dancística mostró bailes de entre otros países, México, Argentina, Brasil, Cuba y Colombia.

Para cerrar su ciclo como Reina de la Feria de la Primavera, ingresó Anabel I, quien ofreció un emotivo mensaje de despedida, y fue seguida de representantes de instituciones educativas, festividades de este y el municipio de Escuinapa.

Alejandra I, en su ingreso por el pasillo central, con los presentes de pie y entre aplausos arribó hasta el trono donde recibió la corona de la Alcaldesa Claudia Valdez, y la subsecretaria de Turismo, Celia Jáuregui.