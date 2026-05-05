El Sur
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Festejos

Alejandra I, recibe atributos reales como Reina de la Feria de la Primavera, en Rosario

Presentan un espectáculo que hizo un recorrido por la danza en América Latina
Hugo Gómez |
05/05/2026 14:13
05/05/2026 14:13

ROSARIO._ En medio de un espectáculo que llevó a los presentes por un danza en países de Latinoamérica, Alejandra I fue coronada como Reina absoluta de la Feria de la Primavera.

Evento que cerró el ciclo de coronaciones en el salón principal de las máximas fiestas de los rosarenses, y que esta edición se extenderán del 30 de abril al 10 de mayo.

El espectáculo de coronación llevó por título “Flores de América”, del coreógrafo originario del municipio Ernesto Crespo, y la presencia de alumnos de la academia Escena 13 y bailarines invitados.

La fiesta dancística mostró bailes de entre otros países, México, Argentina, Brasil, Cuba y Colombia.

Para cerrar su ciclo como Reina de la Feria de la Primavera, ingresó Anabel I, quien ofreció un emotivo mensaje de despedida, y fue seguida de representantes de instituciones educativas, festividades de este y el municipio de Escuinapa.

Alejandra I, en su ingreso por el pasillo central, con los presentes de pie y entre aplausos arribó hasta el trono donde recibió la corona de la Alcaldesa Claudia Valdez, y la subsecretaria de Turismo, Celia Jáuregui.

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