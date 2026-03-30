Alejandro, de Michoacán, el primer minero rescatado en Rosario

ROSARIO._ Tras hacer oficial el rescate con vida del primero de cuatro mineros atrapados en mina en la sierra de Rosario, se detalló que se trata de un vecino de Michoacán.

El trabajador, de acuerdo a autoridades que realizan las labores, es Alajrandro Castúlo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán.

Esto tras darse a conocer que a cinco o días de que se diera la desaparición de cuatro mineros por la filtración de la presa de jal en la mina Santa Fe, cerca de la comunidad de Chele, en la sierra de Rosario.

Ante este hecho, se puso en marcha labores de rescates en la mina del municipio.

De acuerdo con dependencias encargadas de brindar el auxilio, el trabajador fue encontrado alrededor de las 2:00 horas de la madrugada de este lunes 30 de marzo.

Hasta el momento al interior de la mina se mantienen tres trabajadores más, pero autoridades esperan que con este rescate se puede ubicar con mayor facilidad al resto.