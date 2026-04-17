El Sur
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Emergencia

Alerta a vecinos incendio en predio baldío en el Centro de El Rosario

Durante la madrugada se reportó el incendio en el sitio, pero seguía extendiéndose en el transcurso del día
Hugo Gómez |
17/04/2026 14:25
17/04/2026 14:25

ROSARIO._ El reporte de vecinos sobre un incendio activo desde la madrugada en un lote baldío en el Centro de la ciudad, movilizó a elementos de bomberos local.

$!Alerta a vecinos incendio en predio baldío en el Centro de El Rosario

El hecho se reportó alrededor de las 12:30 horas, sobre la Calle Ángela Peralta, tras lo cual arribaron elementos de la coordinación de Protección Civil Municipal.

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De acuerdo a vecinos desde la madrugada se registró el incendio, pero horas más tarde alrededor del mediodía el fuego se aproximó a los hogares, generando el temor de los habitantes.

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De inmediato se dio la movilización de la unidad bombera para atender el llamado de auxilio conteniendo el fuego.

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