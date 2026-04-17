$!Alerta a vecinos incendio en predio baldío en el Centro de El Rosario

ROSARIO._ El reporte de vecinos sobre un incendio activo desde la madrugada en un lote baldío en el Centro de la ciudad, movilizó a elementos de bomberos local.

El hecho se reportó alrededor de las 12:30 horas, sobre la Calle Ángela Peralta, tras lo cual arribaron elementos de la coordinación de Protección Civil Municipal.

De acuerdo a vecinos desde la madrugada se registró el incendio, pero horas más tarde alrededor del mediodía el fuego se aproximó a los hogares, generando el temor de los habitantes.