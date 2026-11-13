Alerta presencia de helicóptero a muy baja altura durante la madrugada en Rosario

ROSARIO._ El silencio de la madrugada en esta ocasión no fue irrumpido por explosiones en la cabecera Municipal de Rosario, sino por un helicóptero al parecer de Fuerzas Federales recorriendo a muy baja altura.

Eran alrededor de las 3:00 horas de este viernes 13 de noviembre cuando se registró el sobrevuelo de la aeronave en la comunidad.

Esta operación se presenta tras dos días seguidos, de cuatro, con presencia de explosiones en diferentes colonias.

Se informó además que si bien el aeroplano era poco perceptible al no presentar luces su presencia, fue inevitable debido a la baja altura que hacía los recorridos.

“Se escuchó feo, iba muy bajito hasta incluso vibraban las puertas y ventanas del ruido que hacía, y todo mundo empezó a comentar en redes que los había despertado”, expuso un vecino.

Estas situaciones que se han presentado en la ciudad han llegado para robar la aparente calma de la que gozaba la ciudad tras el inicio de la ola de violencia que aqueja al Estado.