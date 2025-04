Alertan en Escuinapa sobre estafadores que se hacen pasar por empleados de Bienestar

ESCUINAPA._ Una vecina de la colonia Gabriel Leyva denunció haber sido víctima de presuntos estafadores que se hicieron pasar como trabajadores de Bienestar Social, quien habría sacado de su tarjeta el recurso depositado en la beca “Rita Cetina”.

Isabel indicó que decidió hacer la denuncia pública para que otras personas no caigan en una situación como esta, pues aseguró que supo del caso de otra mujer afectada en Escuinapa.

“Hoy que fui a dejar a mi hija a la secundaria, otra mamá estaba diciendo que también le habían quitado la tarjeta, pero se la habían regresado, pero ya no tenía dinero. A lo mejor están haciendo eso, ya somos dos las afectadas, que no haya más”, dijo.

La denunciante relató que el miércoles durante la mañana una pareja con uniformes, gafete y gorra de Bienestar pasó por su colonia; el hombre, de estatura media, complexión robusta y piel blanca, fue quien se quedó haciendo preguntas en su domicilio.

El hombre preguntó si había adultos mayores en casa, y como Isabel lo vio debidamente uniformado y con un gafete con nombre Ricardo Soto Ponce, le indicó que no había adultos mayores, pero decidió contarle sus dudas sobre la beca “Rita Cetina” y “Benito Juárez”, de su hija que va a la universidad.

“Me dijo que aún no llegaban los pagos y me pregunta si tenía la tarjeta disponible. Se la di y estuvo haciendo según unas llamadas, entonces me dice que la tarjeta no recibía depósitos porque la faltaba actualizarse, que quizá era cosa de sistema y se la llevaría para regresármela al otro día”, señaló la afectada.

Isabel dijo que hasta este jueves no le habían regresado la tarjeta, por lo que le comentaron a una de sus hijas que bajara la aplicación del Banco del Bienestar y ahí detectaron que el dinero se había retirado.

La víctima acudió a las oficinas de Bienestar, pero le manifestaron que se trataba de una estafa, pues ellos no solicitan nada de estos documentos, por lo que decidió denunciar para que no haya otras familias pasando por lo mismo que la suya.

“A la otra señora sí le regresaron la tarjeta, pero sin dinero. Quiero que la gente sepa, si les piden información, ni entreguen ningún documento, yo lo vi cambiadito (al supuesto trabajador de Bienestar)”, dijo.

Durante años, una supuesta trabajadora de Bienestar robó a adultos mayores de Escuinapa que mantenían dinero en efectivo en casa o en sus tarjetas.

En 2024, se detuvo a una persona que tenía las características que los adultos denunciaban, la cual se presume está en proceso.