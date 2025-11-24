Alertan en Escuinapa sobre secuestros virtuales contra menores

ESCUINAPA._ Al menos tres actos de secuestro virtual a menores se presentaron la semana pasada en Escuinapa, informó el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Abel Rosario López Domínguez.

El caso más grave, señaló, fue el de una menor de 15 años que estuvo incomunicada por más de 15 horas.

“Todo fue psicológico. Se ha localizado a los menores pero sí hacemos el llamado a los padres de familia a que hablen con ellos; si reciben una llamada de número foráneo, le cuelguen y den parte a las autoridades”, dijo.

El funcionario considera que los padres de familia tienen que empezar a trabajar con los menores para que, en caso de recibir una llamada de un número que no conocen, la corten de inmediato, ya que seguir en la línea los coloca en riesgo de ser víctimas del delito.

Además del caso de la menor de Teacapán, el viernes otro menor de edad también se reportó como desaparecido y bajo amenazas de hacerle daño a sus papás.

Es el mismo modo en que se actúa en todos los casos: se trata de personas que están lejos pero que los hacen sentir miedo, pues se ostentan como parte de un grupo criminal, advirtió el director.

“Puede ser que sean números de aquí, pero ya que piden dinero o les dicen que se escondan es una extorsión”, dijo.

López Domínguez reiteró que solo con el apoyo de los padres de familia es como pueden prevenir, y lo primero es no contestar o, cuando se ostenten como parte de un grupo delictivo o pidan dinero, cortar la llamada.

“No sé ha tenido ningún secuestro físico, todo ha sido virtual”, puntualizó.