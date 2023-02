ESCUINAPA. _ El Comité del Mar de Las Cabras alertó a la población sobre la presunta venta de enramadas en línea, lo cual es falso, pues los pagos son solo de manera directa y en cajas de Tesorería Municipal.

“El único medio de pago es en caja, porque primero se tiene que verificar la disponibilidad de la enramada, el espacio que tiene la gente y la entrega del dinero es de manera directa al cajero de Tesorería”, dijo el Tesorero Víctor Hugo Camacho Millán.

No hay pagos, señaló, en línea o a través de aplicaciones para las enramadas, las denuncias que les han llegado es que esta venta se está dando a través de una página que no es oficial.

El Comité de Las Cabras no está pasando números de cuenta para depósitos, no utiliza dispositivos o aplicaciones para pagar con tarjeta, por lo que pidió a los ciudadanos del municipio y a quienes residen fuera que no se dejen engañar.

“La única página oficial del Ayuntamiento para pagos es la del Predial, pero en el caso de enramadas el único medio es en caja, de manera directa”, reafirmó.

Pidió a la población a no caer en situaciones de este tipo, principalmente si no se tratan de sitios verificados como oficiales del Ayuntamiento, pues podrían ser víctimas de timo.

En 2022 personas que viven fuera del municipio denunciaron a una página que se hacía llamar ‘Fiestas del Mar de Las Cabras’, quienes presuntamente les vendieron enramadas a través de depósitos hechos, pero al reclamarlas estas no existían.

Las Fiestas del Mar de Las Cabras tienen más de 110 años de celebrarse y se trata de la festividad más importante del municipio al aglomerar en el mes de mayo a cientos de personas, quienes se van a habitar a la orilla del mar por cuatro días, este año la fiesta inicia el 18 de mayo.