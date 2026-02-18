Alertan por consumo de moluscos en Teacapán, Escuinapa

ESCUINAPA._ La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Sinaloa determinó cierre precautorio para el consumo de moluscos bivalvos en la bahía de Teacapán.

La alerta emitida por el Ayuntamiento en coordinación con Coepriss es debido a la presencia de una toxina en ostiones, confirmo la Comisionada en el Estado, Beatriz Aguiar Monroy.

“Realizamos una prueba rápida para muestras de moluscos bivalvos y el resultado fue positivo al análisis de biotoxinas marinas, para prevenir cualquier riesgo se hizo medida preventiva con un cierre temporal”, dijo.

Ya se hizo otra muestra y en dos o tres días se tendrán resultados, de esa manera sabrán si sale ya dentro de la norma.

Lo que se tiene que hacer ahora es evitar el consumo y la extracción de ostiones en la bahía de Teacapán, manifestó, es un tema precautorio, precisó.

Indicó que si el producto es de otro lugar y se ofrece en venta, el consumo puede darse, afirmó que el cierre es solo al producto que se cultiva en Teacapán.

La toxina encontrada en la zona de Teacapán es la saxistoxina que es paralizante lo que representa un gran riesgo de salud para quien lo consume.

La Comisionada informó que las pruebas se hacen cada semana en las bahías con el objetivo de salvaguardar la salud de la población.