Alertan por crisis económica en el sur de Sinaloa ante baja floración del mango

La Universidad Tecnológica de Escuinapa, preocupada por lo que acontece en las huertas de mango del sur del estado por la baja floración en la actual temporada, y la crisis económica y social que se avecina para Rosario y Escuinapa, sostuvo reunión con la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa, donde se decidió organizar un conversatorio del tema con expertos.

El Doctor Bernardo Espinosa Palomeque, profesor de tiempo completo de la UTEsc, miembro del Sistema Nacional de investigadoras e Investigadores Nivel 1 y experto en agricultura, analizó el difícil escenario que se avecina para la zona sur altamente productora, comercializadora y exportadora de mango de Sinaloa.

“Tuvimos un primer encuentro enfocado al cultivo del mango relacionado a la baja floración que tienen diferentes variedades del cultivo, debido a las temperaturas bajas en los meses de diciembre y enero. La Universidad está preocupada por la situación y se van a realizar algunas actividades en coordinación con CONFIE”, destacó en entrevista con Noroeste.

El investigador citó lo anterior porque de este encuentro surgió la iniciativa para convocar a los productores al sector gubernamental y academia para tratar la baja floración y el cultivo de mango en el sur de Sinaloa.

“En comparación con años pasados es de un 20, 30 por ciento de baja floración, y hay registros que en el norte en Ahome, en Los Mochis, registran un 50 por ciento de floración, pero la situación crítica está sucediendo en la zona del sur de Sinaloa, hablando de El Rosario y Escuinapa”.

Espinosa Palomeque indicó que CONFIE está enfocada a la investigación y la ciencia, y de acuerdo a los estudios quieren escuchar a los productores y empresarios frutícolas, ya que la producción de mango para Rosario y Escuinapa es una de las actividades económicas más importantes.

“Pero en este año se está registrando la baja floración. Se habla de que se tiene aproximadamente entre el 20 y 30 por ciento de floración en comparación a años anteriores”, reiteró.

El experto vaticinó que al no haber floración va a disminuir la producción de la fruta y eso afectará directamente al sector en los empleos, a las familias que dependen de ellos y a las empresas que se dedican a la comercialización.

“Los empaques y deshidratadoras que, al no tener fruta en la región, pues posiblemente no van a tener las ventas que se esperan para exportar y abastecer al mercado nacional”.

Espinosa Palomeque reiteró que ante esta problemática, la Universidad Tecnológica de Escuinapa está programando una actividad para el 28 de mayo con la participación de empresarios, productores y líneas de comercialización mediantes mesas de discusión y análisis.

“Vamos a tratar el tema de la baja floración del cultivo de mango. Se va a realizar en las instalaciones de la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Escuinapa el 28 de mayo”.

El investigador invitó a todos los actores principales a participar en este conversatorio, entre algunos líderes del sector y la parte gubernamental y científica.

Insistió que se trata de acercar a los productores con los expertos investigadores para apoyarlos con información.

Por último, adelantó que para junio se realizarán unas conferencias magistrales con expertos en el tema, de índole nacional, para que compartan el aprendizaje obtenido de la experiencia de cómo tratar la baja floración del mango con técnicas de adelanto o retraso en variedades que puedan soportar temperaturas más altas.

Además, el experto detalló que la baja floración que no se había presentado en el sur de Sinaloa, se debe más a que el cultivo del mango ocupa de temperatura bajas en los meses de la formación de yemas florales o, de lo contrario, como sucedió ahora, el invierno de diciembre y enero, no bajó la temperatura en comparación con años anteriores.

“La falta de bajas temperatura en los meses claves de diciembre, enero y febrero, no se registraron y se le está atribuyendo a que no las hubo y repercutió en la etapa de floración”, comentó.

De acuerdo a la estimación y registros con los propios productores de la región, citó que les han informado del bajo porcentaje de los árboles, cuando en Ahome y Los Mochis que registran hasta el 50 por ciento de floración.