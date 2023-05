ESCUINAPA. _Ciudadanos alertaron sobre una fuga de drenaje sobre la calle Constitución, justo en donde se colocan vendedores de la zona gastronómica de la ciudad, por lo que el hecho puede provocar un problema sanitario.

“Después de las 10:00 de la noche, el drenaje empieza a brotar, es un olor insoportable, los carros ni siquiera pueden circular porque el mal olor persiste en este, el gran problema es que es la zona donde se venden alimentos”, dijo un médico que circulaba por el sitio.

Las heces fecales que se tiran sobre la calle Constitución e Independencia pueden contaminar los alimentos que se están vendiendo en la zona y donde decenas de personas acuden, advirtió otro ciudadano.

“Es un olor que no se soporta, no se resuelve el problema que tiene no sé si años, pero de unos meses para acá está más feo, algunos comerciantes vierten cal, pero es insuficiente, se está contaminando y puede ser un problema sanitario”, dijo Ernesto Rodríguez.

Algunos negocios han hecho limpieza exhaustiva de sus lugares de trabajo, buscando mantener la higiene o han optado por cerrar uno o dos días, pero la situación está ahí, con olores fétidos desde la noche hasta la mañana en que las aguas corren.

Al acudir al sitio, aunque la fuga de agua empezaba a brotar apenas de la alcantarilla ubicada en Constitución e Independencia, se pudo percibir el olor a excremento que se tiene sobre la calle, mientras se vendían alimentos en la zona.

El Director de Obras y Servicios Públicos, Jesús Contreras Sandoval, indicó que el problema de las tuberías de drenaje tiene colapsado gran parte del Centro de la ciudad y la inversión que se requiere no se tiene.

“Tenemos que analizar si la situación no es tan grave en esa parte y ver cómo podemos resolver, hay zonas críticas con problemas de drenaje, cosas que se tienen que hacer poco a poco, pero no hay recursos para hacerlo”, dijo.

En zonas como estas de la calle Constitución se podría trabajar quizá en darle mantenimiento con una reparación de un tramo de calle, pero no se podría hacer todo, porque se toman recursos del FAIS para obras de este tipo, pero tienen que ser marcadas como especiales debido a que no contempla zona Centro para poder ejecutar recursos de estos programas.

“El mantenimiento o estas obras corresponde a la Junta(Jumapae), pero todo nos está cayendo a nosotros para hacer, necesitamos ver qué se puede hacer en ese caso”, dijo.