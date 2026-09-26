Alertan vecinos de Tecualilla por riesgo de inundaciones tras lluvias por ‘Polo’

ESCUINAPA._ Habitantes de Tecualilla alertaron la noche de este sábado que las lluvias derivadas del paso por el Pacífico del Huracán Polo están generando riesgo de inundaciones.

“El agua se está incrementando en las calles. Tememos que al llegar a la vía, que es como una represa, pueda empezar a regresarse e inundarnos”, dijo uno de los vecinos, quien denunció la situación ante Noroeste.

En la vía hay alcantarillas, las cuales se encuentran tapadas por la basura de vecinos, reconocieron, por lo que no hay salida del agua pluvial.

Hasta el momento no han reportado estos hechos a Protección Civil, pero precisaron que sí tienen temor de una inundación.