Alertan vecinos en El Pozole, Rosario, sobre aumento de casos de envenenamiento de perros

ROSARIO._ Ante una presunta ola de envenenamiento en la sindicatura de El Pozole, vecinos llaman a las autoridades a atender los reportes realizados para poner un alto a este fenómeno.

Se detalló que está situación se viene presentado desde el mes de abril con un repunte alarmante en las últimas semanas, lo que mantiene preocupados a los habitantes de la comunidad ubicada en el margen izquierdo del Río Baluarte.

“Recientemente el viernes tres perros de una casa... estaban amarrados y ‘el mataperros’ entró yo creo que hasta les metió la hierba”, expuso una vecina.

Desde ese tiempo a la fecha, se informó que han sido al menos siete los casos de la muertes por envenenamiento de mascotas en la comunidad en mención, lo que ha ocasionado la alerta también de activistas del Municipio.

Se pidió se les conservara en el anonimato ante el temor de represalias contra sus mascotas o contra la propia integridad.

Otro fenómeno, se indicó que hay un fenómeno de abandono de lomitos, donde ya se ha ubicado un basurón donde son dejados.

Esta situación, se indicó que se debe a la falta de sanciones por parte de la autoridad, ya que sostienen se han reportado casos ante el Municipio pero no ha habido consecuencias a estos actos.

“Que cuando haya una queja de un envenenamiento que realmente hagan algo pues”, se enfatizó en el llamado a la autoridades competentes.